إيطاليا تسجل 49 وفاة بكورونا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و610 حالات.وأشارت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إلى أنه تم تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع الإجمالي إلى 238 ألفا و275 حالة.وأوضحت أن حالات التعافي بين مرضى كورونا ارتفعت لتصل إلى 182 ألفا و453 شخصا.