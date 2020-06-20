وزير الخارجية الألمانى يزور إيطاليا الإثنين

أكد بيان لوزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الألماني هايو ماس سيزور إيطاليا بعد غد الإثنين.وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يلتقى وزير الخارجية الألماني نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، بعدها يتفقد معهد سبالانزاني الحكومي للوقاية من الأمراض المعدية وتشخيصها وعلاجها.ومن المقرر إجراء مناقشة عمل بين وزيري الخارجية في فيلا ماداما، بيت الضيافة بوزارة الخارجية الإيطالية وذلك قبل أيام قليلة من بدء رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي.وأضاف البيان أن وزير الخارجية الألماني سوف يستعرض أولويات البرنامج الألماني ويتبادل الأفكار مع نظيره الإيطالي حول القضايا الثنائية والدولية الحالية ذات الاهتمام المشترك.