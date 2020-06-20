حتيتة: السيسي وجه رسائل قوية للقوى الخارجية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، إن مصر تعمل بشكل محايد ولديها رغبة في أن يتجاوز الليبيون أزمتهم وينتقلون لبر الأمان.وأوضح حتيتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ممثل القبائل الليبية الذي تحدث اليوم السبت، ينتمي لقبيلة شيخ المجاهدين عمر المختار.وأكد حتيتة، أن هناك إدراكا عميقا لدى الليبيين بخطورة الغزو الأجنبي لا سيما التركي، كما أن هناك إدراكا بأهمية الدور المصري.ولفت إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، رسالة للقوى الخارجية التي تغض البصر عن التجاوزات في حق الشعب الليبي.وأردف: «إعلان القاهرة جزء من كلمة الرئيس اليوم والتي توحي بأن مصر بدأت التحرك العملي من أجل حل الأزمة الليبية، كما أن كلمة اليوم امتداد لإعلان القاهرة».وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.