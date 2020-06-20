رئيس مركز طامية يتابع أعمال النظافة بمحيط لجان الثانوية العامة والأزهرية

أجرى ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، جولة مرورية على محيط لجان الثانوية العامة والأزهرية بالمركز، مطالبا بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم الطرق المؤدية للجان مع رفع الإشغالات، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس.وشنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طامية، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، عددا من حملات التطهير والتعقيم داخل مقار اللجان، المعدة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية، وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين بالشوارع المحيطة بالمدارس، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة من الشوارع المؤدية للجان.يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمراجعة جاهزية لجان الثانوية العامة والأزهرية، للتأكد من الانتهاء من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.