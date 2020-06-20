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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يواصل فعالياته لمواجهة كورونا بالفيوم

السبت 20/يونيو/2020 - 07:40 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
محمد الشريف - أشرف لاشين
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واصلت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم مبادرة "اطمن إحنا معاك"؛ لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة، حيث تمت مواصلة حملات توزيع الكمامات القماشية المستدامة والمطهرات على بعض الأحياء الشعبية وتوعيتهم بضرورة مسافات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، وذلك بحضور سارة الجمال من هيئة المكتب.

كما قام وفد من الحزب بزيارة للمهندس أحمد شاكر، رئيس مجلس مدينة ومركز الفيوم، لتقديم 400 كمامة قماشية مستدامة مطابقة للمواصفات لعمال النظافة دعما لهم لمواجهة انتشار المرض.

كما أطلقت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالفيوم، مباردة تدعم إجراء التحاليل والشائعات الخاصة بإجراء فيروس كورونا مجانا لعدم المستطاع، بينما تتكلف قرابة 650 جنيهًا، فضلًا عن إجراء قياس نسبة الأكسجين في الدم، إضافة للاستشارات الخاصة بالفيروس، وكل ذلك في سرية تامة وحفظ للبيانات ونشرت أمانة المرأة عبر صحفتها أرقام للدعم، 01010950032، 01155511360، 01060725750، "هتلاقينا معاك واطمئن إحنا معاك".

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