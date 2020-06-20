أحمد موسى: لا أردوغان ولا أي قوة تستطيع أن تهدد مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لم تتحدث أبدا بمثل هذه اللغة التي تحدث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وإعلانها عن استعداد التدخل في ليبيا بناء على طلب الأشقاء الليبين ولحماية أمن مصر.وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر لا تعتدي على أحد، إذا استدعت الضرورة للتدخل، سيكون في المقدمة الشعب الليبي، وإحنا داعمين لكم، بناء على طلب من الأشقاء في ليبيا".وأردف: "لا يمكن أن تسمح مصر أن يستولي أردوغان والمرتزقة على مقدرات الشعب الليبي، ونحن ندافع عن أمن مصر القومي، لا يمكن نسمح لأردوغان اللي عمله في سوريا يعمله في ليبيا، أو يتحكم في شرق ليبيا"، مؤكدا أن رسائل مصر واضحة ببسط الأمن والاستقرار في ليبيا، بمجرد التحرك شرقا إلى سرت ستتحرك مصر لحماية حدودها الغربية.وتابع: "إحنا رقم 9 وهم رقم 13، والموضوع مش ترتيب، وإنما رجال، لا أردوغان ولا أي قوة تهدد مصر، وهذا هو الجواب لمن يسأل من 2013 عن السلاح".