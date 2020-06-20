رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: لا أردوغان ولا أي قوة تستطيع أن تهدد مصر

السبت 20/يونيو/2020 - 07:29 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لم تتحدث أبدا بمثل هذه اللغة التي تحدث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وإعلانها عن استعداد التدخل في ليبيا بناء على طلب الأشقاء الليبين ولحماية أمن مصر.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر لا تعتدي على أحد، إذا استدعت الضرورة للتدخل، سيكون في المقدمة الشعب الليبي، وإحنا داعمين لكم، بناء على طلب من الأشقاء في ليبيا".

وأردف: "لا يمكن أن تسمح مصر أن يستولي أردوغان والمرتزقة على مقدرات الشعب الليبي، ونحن ندافع عن أمن مصر القومي، لا يمكن نسمح لأردوغان اللي عمله في سوريا يعمله في ليبيا، أو يتحكم في شرق ليبيا"، مؤكدا أن رسائل مصر واضحة ببسط الأمن والاستقرار في ليبيا، بمجرد التحرك شرقا إلى سرت ستتحرك مصر لحماية حدودها الغربية.

وتابع: "إحنا رقم 9 وهم رقم 13، والموضوع مش ترتيب، وإنما رجال، لا أردوغان ولا أي قوة تهدد مصر، وهذا هو الجواب لمن يسأل من 2013 عن السلاح".

موضوعات متعلقة

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

الصور

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

الأكثر قراءة

خطاب مصر لمجلس الأمن: إثيوبيا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية

السيسي: مدينتا سرت والجفرة «خط أحمر»

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

«كونوا مستعدين».. أبرز رسائل السيسى من المنطقة الغربية

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

5 وصايا للتغلب على مخاوف مرحلة التعايش مع كورونا

زواج افتراضى فى زمن كورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر «إنستجرام»

وجبات غذائية تقضى على الاكتئاب

التعرق بدون سبب ينذر بالإصابة بنوبة قلبية

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
د.أحمد الخميسى
كورونا وقضايا الإبداع الأدبى
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
المزيد

الثقافة

عقب فوزه بجائزة الدولة التشجيعية.. رضا عطية: سركون صاحب تمثيل جمالي فريد للمأساة العراقية

بعد فوزه بجائزة النيل للفنون.. زوجة لينين الرملى: العالم أحاطنا بمحبته

نرصد أبرز الاختلافات بين جوائز الدولة لعامى 2018 و2019

«الشاروني» عقب حصد «التقديرية»: لم تُعطَ لكاتب أطفال من 70 سنة