رئيس مدينة أرمنت يتفقد لجان الثانوية العامة للتأكد من جاهزيتها (صور)

تفقد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، اليوم السبت، لجان الثانوية العامة بالمدينة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلبة المتقدمين لامتحانات الثانوية هذا العام.ورافق رئيس المدينة خلال جولته المرورية مدير الإدارة التعليمية ومدير إدارة المرافق بالمدينة، حيث تم المرور على لجان مدارس الإعدادية الحديثة، الثانوية العسكرية، وأرمنت الثانوية بنات، والابتدائية المشتركة، والسادات الابتدائية المشتركة بأرمنت الحيط.ووجه رئيس المدينة رؤساء اللجان إلى ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياه، كما أحال مدير المدرسة الابتدائية بالمراعزة للتحقيق نظرًا لسوء حالة ونظافة المدرسة، وعلى الفور تم استدعاء مدير المدرسة ومسئول الشئون الإدارية لتلافى الملاحظات وتشكيل لجنة من مجلس المدينة لاستلام المدرسة اليوم خالية من أية ملحوظات قبل بدء الامتحانات غدًا.كان رئيس مدينة أرمنت قد استقبل اليوم وفد المجموعة الفنية لتركيب بوابات التطهير فى لجان الثانوية بالمركز وعددها 6 بوابات، ووجه إدارة المتابعة بمجلس المدينة للتأكد من عمل تلك البوابات بعد تركيبها.