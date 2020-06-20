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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«جنايات القاهرة» توجه 4 تهم للجناة في «عنف الموسكي»

السبت 20/يونيو/2020 - 07:29 م
محكمة
محكمة
شيماء حسين
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أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، الستار عن القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث عنف الموسكي" عقب صدور حكم قضائي نهائي على 9 متهمين في إعادة محاكمتهم.

يستعرض التقرير التالي أبرز التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة:-

1 - استعراض القوة
2 - الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون
3 - التعدى على ضابط شرطة ومنعه من ممارسة عمله
4 - التعدى على الممتلكات العامة والخاصة
5- قطع الطريق وتعطيل سير المواصلات

كانت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، قضت مساء اليوم بمعاقبة 8 متهمين بالسجن 5 سنوات ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"، التي وقعت مطلع يونيه 2014.

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