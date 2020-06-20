«جنايات القاهرة» توجه 4 تهم للجناة في «عنف الموسكي»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، الستار عن القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث عنف الموسكي" عقب صدور حكم قضائي نهائي على 9 متهمين في إعادة محاكمتهم.يستعرض التقرير التالي أبرز التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة:-1 - استعراض القوة2 - الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون3 - التعدى على ضابط شرطة ومنعه من ممارسة عمله4 - التعدى على الممتلكات العامة والخاصة5- قطع الطريق وتعطيل سير المواصلاتكانت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، قضت مساء اليوم بمعاقبة 8 متهمين بالسجن 5 سنوات ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"، التي وقعت مطلع يونيه 2014.