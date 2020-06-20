«الأميرية للأسماك»: ٥ محاور أدت لزيادة المبيعات خلال أزمة كورونا

أكد محمد عبد الباري مدير فرع الأميرية بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، أن هناك ٥ محاور ونقاط رئيسية لزيادة معدلات المبيعات وانتعاش القوة الشرائية بنسبة ٧٠٪ خلال فترة انتشار فيروس كورونا، أولها التخفيضات والعروض المطروحة بتوجيهات من اللواء مدحت الأعصر رئيس مجلس الإدارة لتصل لـ٣٠٪ في المنافذ الثابتة و٤٠٪ بالمنافذ المتحركة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأضاف «عبدالباري» في تصريح لـ«الدستور» أن العامل الثاني لزيادة القوة الشرائية هو جودة المنتجات وزيادة الرقابة عليها والتفتيش، والثالث انتشار تعدد الفروع في محافظتي القاهرة والجيزة لتصل لـ ٢٢، وجار افتتاح فروع جديدة في مناطق أكثر احتياجا، والرابع تطبيق خدمة جديدة وهي الديلفري من خلال الخط الساخن لتوصيل الطلبات للمنازل في مقابل أجر رمزي ٥ جنيهات، والخامس تنوع مصادر الأسماك من بحيرة ناصر بأسوان ومزارع غليون وهيئة قناة السويس وسوق العبور.