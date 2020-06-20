بالمجهودات الذاتية.. أهالي قرية بالأقصر ينتهون من تجهيز أول نزل للعزل

أنهى أهالي قرية الدير التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم السبت، كافة التجهيزات بداخل أول نزل لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، والذي تم تنفيذه بواسطة المجهودات الذاتية للأهالي.وتتسلم سلطات مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، غدًا الأحد، مبنى تم تجهيزه بواسطة المجهودات الذاتية للأهالي، لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد من أبناء قرية الدير.وقال سيد الربوبة، أحد أبناء قرية الدير، إن الأهالي أنهوا كافة التجهيزات بداخل المبنى، وذلك تمهيدًا لتسليم المبنى إلى الجهات المعنية، حيث إن العمارة تابعة لوزارة الإسكان، وتم الحصول عليها من خلال التواصل الذي حدث بين الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المبنى مكون من عدة طوابق، وتم إمداده بـ 65 سريرا، هذا إلى جانب إنشاء مطبخ كبير على بُعد مسافة صغيرة منه، لتوفير الوجبات للمرضى، كما تم توفير عدد من أسطوانات الأكسجين، والأقنعة والقفازات الطبية، كما يتم التمهيد للبدء في الترتيبات لإنشاء غرفة للعناية المركزة بداخل المبنى.وأشار إلى أن المبنى سوف تتولى إدارته مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، ومده بالطواقم الطبية للتعامل مع الحالات، وكذلك تقديم الأدوية العلاجية المدرجة ضمن بروتوكول وزارة الصحة المصرية.وأكد على التعاون المثمر بين سلطات المدينة بقيادة محمد سيد سليمان وبين الأهالي، الذين تسابقوا من أجل تقديم العون إلى مرضى فيروس كورونا.