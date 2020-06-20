ضبط سائق انتحل صفة ضابط شرطة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط "سائق" مقيم بمحافظة قنا، لقيامة بالادعاء على غير الحقيقة بكونه ضابط شرطة ونشر بعض الصور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مرتديًا الملابس الأميرية ونشر بعض العبارات التى تسقط على الإجراءات التى تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لرغبته فى الظهور بأوساط أصدقائه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.