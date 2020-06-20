الرئيس السيسي يتفقد جوًّا مدينة العلمين الجديدة

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة العلمين الجديدة جوًّا من داخل طائرته.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد اصطفاف عناصر قوات المنطقة الغربية العسكرية، وألقى كلمة تناول خلالها الأزمة الليبية، وتحدث عن أزمة سد النهضة، ووجه رسالة للشعبين المصري والإثيوبي، كما استمع إلى كلمة ممثل القبائل الليبية، والذي طلب من جمهورية مصر العربية حماية الشعب والقبائل الليبية من الاعتداءات التي يتعرضون لها.