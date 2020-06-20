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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برنامج مجاني لعرض وحجز الوحدات عبر الإنترنت بمصيف بلطيم

السبت 20/يونيو/2020 - 06:19 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، القرعة العلنية الاختيارية لأصحاب قطع تقسيم الفيروز بمدينة مصيف بلطيم، التي عقدت اليوم السبت الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٠م.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، كافة النقاط القانونية والفنية والهندسية، بالإضافة إلى مناقشة وتبادل الآراء بين الحضور والمختصين لحل كافة مشكلات التقسيم وتذليل العقبات والموافقة على إجراء القرعة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى استكمال أعمال تطوير مدينة مصيف بلطيم، لإظهار المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق، وتقديم أفضل الخدمات للمصطافين، بالإضافة إلى فتح المراكز التكنولوجية تحت رعاية نائب محافظ كفر الشيخ، مؤكدًا علي التعاملات المميكنة، تنفيذًا لخطة الدولة للتحول الرقمى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم طرح برنامج مجاني لعرض وحجز الوحدات للمواطنين عبر الإنترنت، لقضاء إجازة فصل الصيف، بالإضافة إلى تحرير إقرار وعقد مبدئي لاستبدال القطع من نظام حق الانتفاع إلى نظام التخصيص.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية، والمستشار إسلام عادل، مفوض الدولة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

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