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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الفيوم»: ضبط 5000 كمامة غير مطابقة للمواصفات (صور)

السبت 20/يونيو/2020 - 06:15 م
ضبط 5000 كمامة
ضبط 5000 كمامة
الفيوم - زينب علاء
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شنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم، حملات مكثفة على كافة الأسواق، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وبرئاسة المهندس وليد حسان مدير إدارة التجارة الداخلية، والمفتشين.

وتمكنت الحملة من ضبط 5000 قطعة من الكمامات غير المطابقة للمواصفات الصحية، بعد ورود شكاوى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث جرى عمل محاولة للشراء من خلال الاتصال برقم التليفون، وتم التأكد من الشكوى المقدمة، والقبض على صاحب مصنع بدون ترخيص يصنع كمامات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية، ومصنعة من خامات معاد تدويرها واستخدامها، بناحية منشأة عبدالله.

وجرى تحرير المحضر ضد المتهم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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