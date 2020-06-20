رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم السويس تستعد لامتحانات الثانوية العامة بإجراءات احترازية

السبت 20/يونيو/2020 - 06:06 م
تعليم السويس تستعد
تعليم السويس تستعد للثانوية
كريم أنور
طباعة
تستعد مديرية التربية والتعليم بالسويس، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعقدت وكيل وزراة التربية والتعليم، سلمى الشاعر، اجتماعا موسعا بقيادات التعليمية، وأعضاء اللجنة الثلاثية وكافة القيادات المعنية بالامتحانات، استعدادا لاستقبال موسم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وناقشت وكيلة الوزارة العديد من النقاط المهمة، ومنها مدى جاهزية اللجان الامتحانية وتعقيمها وتمام تركيب كافة بوابات التعقيم بها وتأمينها بشكل يضمن سير العملية الامتحانية بالشكل المطلوب وحماية الطلاب، وكذلك القائمين على أعمال الامتحانات وحفاظًا عليهم.

حضر اللقاء كل من أشرف السروي مدير عام التعليم العام، والدكتور أيمن شاهين مدير إدارة الجناين التعليمية، وضحى تمام مدير إدارة جنوب التعليمية، ومصطفى فتح الله مدير إدارة الأمن، وأمل حسن مدير إدارة الإحصاء ومشرف اللجنة الثلاثية للامتحانات، ونهلة موجه عام التوجيه المالي والإداري، وعبدالفتاح مدير بالتعليم الثانوي، ورضا سليمان مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، وحنان حمدالله عضو اللجنة الثلاثية للامتحانات.
تعليم السويس تستعد للثانوية
تعليم السويس تستعد للثانوية
تعليم السويس تستعد للثانوية
تعليم السويس تستعد للثانوية
تعليم السويس تستعد للثانوية
تعليم السويس تستعد للثانوية
تعليم السويس تستعد للثانوية
تعليم السويس تستعد للثانوية
تعليم السويس تستعد للثانوية
تعليم السويس تستعد للثانوية

موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

الأكثر قراءة

السيسي: مدينتا سرت والجفرة «خط أحمر»

«كونوا مستعدين».. أبرز رسائل السيسى من المنطقة الغربية

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

5 وصايا للتغلب على مخاوف مرحلة التعايش مع كورونا

زواج افتراضى فى زمن كورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر «إنستجرام»

وجبات غذائية تقضى على الاكتئاب

التعرق بدون سبب ينذر بالإصابة بنوبة قلبية

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

بعد فوزه بجائزة النيل للفنون.. زوجة لينين الرملى: العالم أحاطنا بمحبته

نرصد أبرز الاختلافات بين جوائز الدولة لعامى 2018 و2019

«الشاروني» عقب حصد «التقديرية»: لم تُعطَ لكاتب أطفال من 70 سنة

محمد جبريل الفائز بالتقديرية في الآداب: أنا مكتفٍ بهذه اللحظة