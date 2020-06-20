تعليم السويس تستعد لامتحانات الثانوية العامة بإجراءات احترازية

تستعد مديرية التربية والتعليم بالسويس، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا.وعقدت وكيل وزراة التربية والتعليم، سلمى الشاعر، اجتماعا موسعا بقيادات التعليمية، وأعضاء اللجنة الثلاثية وكافة القيادات المعنية بالامتحانات، استعدادا لاستقبال موسم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩.وناقشت وكيلة الوزارة العديد من النقاط المهمة، ومنها مدى جاهزية اللجان الامتحانية وتعقيمها وتمام تركيب كافة بوابات التعقيم بها وتأمينها بشكل يضمن سير العملية الامتحانية بالشكل المطلوب وحماية الطلاب، وكذلك القائمين على أعمال الامتحانات وحفاظًا عليهم.حضر اللقاء كل من أشرف السروي مدير عام التعليم العام، والدكتور أيمن شاهين مدير إدارة الجناين التعليمية، وضحى تمام مدير إدارة جنوب التعليمية، ومصطفى فتح الله مدير إدارة الأمن، وأمل حسن مدير إدارة الإحصاء ومشرف اللجنة الثلاثية للامتحانات، ونهلة موجه عام التوجيه المالي والإداري، وعبدالفتاح مدير بالتعليم الثانوي، ورضا سليمان مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، وحنان حمدالله عضو اللجنة الثلاثية للامتحانات.