«العدالة والتنمية» التركي في ذيل نتائج استطلاعات الرأي حول رضا المواطنين

أجرت شركة MAK لاستطلاعات الرأي، استطلاعًا جديدًا حول إمكانية عقد انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا، وإمكانية المشاركة والتصويت ستكون لأي طرف، وفقًا لموقع المعارضة التركية "تركيا الآن".وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي كان بعنوان "لو عقد هذا الأحد انتخابات رئاسية فمن ستنتخب؟" ارتفعت أصوات الناخبين لـ4 أحزاب بنسبة كبيرة، فيما تراجعت نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية إلى 30.6% في حين لم يتم إضافة من ما زالوا مترددين حول من سيصوتون لصالحه، وفي حالة عدم إضافة أصواتهم يكون التراجع إلى نسبة 35.5%.وفي وقت سابق، كشف استطلاع رأي عن تراجع الأصوات المؤيدة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان بنحو 7%، عقب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومته لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "برجون" المعارضة، أجرى الاستطلاع، مركز إسطنبول للدراسات الاقتصادية، تحت عنوان "ماذا لو عقدت انتخابات (تشريعية) هذا الأحد؟".وأظهرت نتائج الاستطلاع تراجع نصيب حزب العدالة والتنمية من الأصوات بنحو 7% ليصل إلى 35.8%.وفيما يتعلق بمدى رضا المواطنين عن أداء وتأييد رؤساء الأحزاب، كان رئيس العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان الأكثر تراجعًا.