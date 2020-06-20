مستشار ملك البحرين عن خطاب السيسى: تحيا مصر

نشر مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر فيها عن اهتمامه بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الجيش المصري.وأعاد مستشار ملك البحرين نشر تصريحات السيسي التي قال فيها: "الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكن هو جيش رشيد.. جيش بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمن مش بيعتدي. دي استراتيجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".وأنهى مستشار ملك البحرين تغريدته بمقولة الرئيس الشهيرة: "تحيا مصر".