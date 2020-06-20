الجندى يكشف موقف مصر القانونى من اللجوء لمجلس الأمن

قال حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن لجوء مصر لمجلس الأمن الدولي في أزمة سد النهضة الإثيوبي يتوافق مع المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول لأي دولة من الأعضاء تنبيه المجلس إلى أي أزمة تهدد الأمن والسلم الدوليين.وشدد الجندي على ضرورة إلزام إثيوبيا بقواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي بما لا يؤثر على حقوق مصر المائية التاريخية.وقال مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، في تصريحات السبت، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن كحل أخير ضمن الحلول السلمية والتفاوضية بعد فشل جميع محاولات التفاوض السابقة وإصرار إثيوبيا على موقفها.أوضح أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في فض المنازعات يخوّل لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات رادعة منها إلزام إثيوبيا بوقف الملء حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد الملء والتخزين وآلية تشغيل السد.وتابع: العالم كله يعرف الآن مَن يعرقل مفاوضات سد النهضة ولا يريد التوصل لاتفاق يحل الخلاف بشكل كامل، ومصر لجأت لجميع حلول التفاوض بإشراك كافة المؤسسات الدولية الكبرى كان آخرها مفاوضات بوجود الولايات المتحدة والبنك الدولي وغابت إثيوبيا عن التوقيع بعد التوصل لاتفاق.