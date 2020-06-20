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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات النهائية للجان الثانوية

السبت 20/يونيو/2020 - 05:51 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لجان الثانوية العامة، رافقه خلالها عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، لمتابعة اللمسات الأخيرة لاستقبال 19 ألفا و413 طالبا وطالبة في 84 لجنة ثانوية عامة بـ11 إدارة تعليمية.

وتفقد المحافظ لجنة مدرسة علي عبدالشكور للغات، ومدرسة علي عبدالشكور للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي، واستراحة مدرسة الوحدة العربية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات غدًا الأحد، لأداء أول امتحانات الثانوية العامة، وسط تكاتف كل الأجهزة المعنية التي سخرتها الدولة، لتوفير الأمن والسلامة للطلاب، وتهيئة الجو المناسب لهم، مشيرًا إلى أن عدد الديسكات في كل لجنة 14 وبين كل ديسك وآخر متر ونصف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه أجرى تجربة كيفية دخول الطلاب بدءا من أعمال التعقيم، حتى جلوسهم على الديسكات المتباعدة في أماكن الظل، وأنه حذر من التجمعات داخل وخارج اللجان، مؤكدًا أنه تم وضع دسكات على مسافات متباعدة في أماكن الظل بالمدارس حول الأبنية والفناء، لاستراحة الطلاب قبل دخولهم اللجان، مشيرًا إلى أن اللجان ستستقبل الطلاب في الثامنة صباحا وتغلق الأبواب الساعة التاسعة، وقبل بدء الامتحان بحوالي ربع ساعة يتوجه الطلاب لداخل اللجان.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه اطمأن على توفير المبردات والكمامات وأجهزة القياس الحراري، وحجرتي العزل بكل لجنة، وتوفير كل متطلبات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان للإقامة بالاستراحات وعددها 26 استراحة، وكل استراحة بها كل الأجهزة الكهربائية، وبوتاجاز، وثلاجة ومكان لتناول الطعام به، كما شدد على توفير الخبز للمراقبين والملاحظين.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع بكل دقة الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة، وما تحتويه اللجان من وسائل ووقاية وحماية للطلاب، وتوفير الكمامات للطلاب والمراقبين.
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين

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