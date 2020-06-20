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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هلال: كلنا ثقة في السيسي والقوات المسلحة لحفظ أمن مصر القومي

السبت 20/يونيو/2020 - 05:46 م
عصام هلال
عصام هلال
محمد الشريف - أشرف لاشين
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أشاد عصام هلال، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، بالمنطقة الغربية العسكرية عن ليبيا، مؤكدًا أن كلامه جاء رادعًا للسلطان العثماني ويحفظ الأمن القومي المصري.

وقال هلال، في بيان السبت، إن الدولة المصرية قادرة على مواجهة أي تهديات للأمن القومي سواء فيما يتعلق بالأزمة الليبية أو الإثيوبية، مؤكدًا أن الشعب يعيش حالة اصطفاف وطني خلف قيادته السياسية ويفوّضه في اتخاذ ما يلزم لمواجهة تلك التحديات.

وأشار الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن الوطن يعيش مرحلة حرجة في تاريخه في ظل أطماع أردوغان في النفط الليبي وامتلاكه للعديد من الميليشيات الإرهابية في الأراضي الليبية، وكذلك تعنت إثيوبيا ومحاولتها فرض سياسة الأمر الواقع على مصر.

وأضاف أن الشعب المصري يثق ثقة عمياء في القوات المسلحة وجاهزيتها للدفاع عن الأمن القومي المصري، سواء في الغرب من ناحية ليبيا أو في أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي العمود الفقري لمصر وصمام أمان الدولة المصرية.

وألمح إلى أن القيادة السياسية كان لها بعد نظر عند إنشاء قاعدة محمد نجيب في الغرب على الحدود مع ليبيا، مؤكدًا أن مصر لها كامل الحق في الدفاع عن حدودها ومنع تسلل أي ميليشيات إرهابية لأراضيها.

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