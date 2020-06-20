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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«شباب مصر بفرنسا»: نقف مع الرئيس السيسى لحماية أمننا القومى

السبت 20/يونيو/2020 - 05:42 م
السيسي
السيسي
محمد الشريف
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أعلنت جمعية شباب مصر في فرنسا تأييدها لما ورد في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في خطابه، اليوم، خلال تفقد جاهزية القوات المصرية بقاعدة جرجور العسكرية.

وقال سامح أبوزيد، رئيس الجمعية، في بيان، اليوم السبت، إننا نقف مع القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونؤيد كل النداءات والقرارات التي جاءت في خطابه اليوم، والخطوات التي سيتخذها من أجل حماية الأمن القومي المصري، وتأمين الحدود والشعب المصري، من الأخطار التي تهدده على الحدود الغربية بعد نشر ميليشيات عسكرية ونقلها بدعم مباشر من تركيا وحلفائها.

وأشار أبوزيد إلى أن المصريين في الخارج مطالبون بإعلان موقف واضح للوقوف خلف الرئيس في هذه المرحلة التي انتقلت فيها المعركة إلى مرحلة حاسمة بعد النجاحات والتنمية التي حققتها مصر، ما يؤهلها لتكون دولة الاقتصاد القوي في المنطقة خلال الفترة المقبلة وهو ما يؤرق الأعداء.

وطالب أبوزيد فرنسا بإعلان موقف واضح من الخطوات التي تتخذها مصر حيال الأزمة الليبية، والدور المستقبلي للتنسيق المشترك للقضاء على الميليشيات التي يهدد بها أردوغان، كاشفًا عن أن جمعية شباب مصر بفرنسا بصدد إعداد ملف وتوثيق جرائم أردوغان في سوريا وليبيا ودعمه الإرهاب؛ لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية لمنع دخوله الأراضي الفرنسية وإلقاء القبض عليه، لأنه يهدد السلم والأمن الدوليين، وتقديم الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

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