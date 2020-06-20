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السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط زيت طعام غير مطابق للمواصفات فى حملة أمنية بالعامرية

السبت 20/يونيو/2020 - 05:40 م
ضبط زيت طعام غير
ضبط زيت طعام غير مطابق
عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مصنع لتعبئة زيت الزيتون "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية (بمحافظة الإسكندرية).. لحيازته (2.240 طن سلع غذائية "زيت زيتون") معبأة داخل عبوات مدون عليها أنها ذات منشأ أجنبى خلافًا للحقيقة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائي" – مستلزمات إنتاج (مجهولة المصدر).

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استكمال الحملات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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