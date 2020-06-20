وكيل تعليم بورسعيد يشدد على التعاون مع الفرق الطبية خلال امتحانات الثانوية

استقبل د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت، د. أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد، ود. مروة حلاوة مدير الطب الوقائى بمكتبه بديوان المديرية، وذلك تمهيدا للاجتماع مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالإجراءات الإدارية.وعُقد الاجتماع مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة بقاعة المؤتمرات بحضور مندوب مديرية الشباب والرياضة نائبا عن د. على أبو سمرة مدير مديرية الشباب والرياضة، وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام مشرف عام الامتحانات، وإيهاب عبد المقصود مدير إدارة التعليم الثانوى العام رئيس اللجنة الثلاثية، ومحمد السقا رئيس قسم الامتحانات وشئون الطلاب ومديرى الإدارات التعليمية.وشدد باهى خلال الاجتماع على التعاون والتنسيق التام مع الأطقم الطبية المتواجدة بلجان الامتحانات المكونة من الطبيب والزائرة الصحية والمراقب الطبى وعدم اتخاذ أى قرارات من قبل رؤساء اللجان دون الرجوع إلى غرفة العمليات المركزية للامتحانات أولا.وأشار وكيل الوزارة إلى وجود أفراد من مديرية الشباب والرياضة بكافة اللجان لمعاونة وإرشاد الطلاب وتنظيم عملية الكشف الحرارى المسبق وتسليمهم الكمامات والقفازات الطبية وواقيات الأحذية قبل دخولهم إلى اللجان، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كإجراء احترازى للكشف عن الحالات الإيجابية المحتملة بفيروس كورونا المستجد.ونوه باهى إلى توفر كافة المستلزمات الطبية والوقائية التى تكفى ٥١٣٥ طالبا وطالبة الموزعين على ١٧ لجنة وكافة القائمين بأعمال الإمتحانات طيلة مدتها مضيفا أن عملية الفرز المسبق قبل دخول اللجان ستطال كل المسموح لهم بالتواجد داخل حرم اللجنة سواء كانوا طلابا أو قائمين بأعمال الامتحانات أو أفراد أمن.واستمعت منصة الاجتماع لكافة الإستفسارات المطروحة من رؤساء اللجان والتى تتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والإجراءات المتبعة حال إكتشاف الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد وطرق التعامل معها إداريا وطبيا وكيفية الإبلاغ عن تلك الحالات مع إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حقوقها المشروعة.وفى نهاية الاجتماع وجه وكيل تعليم بورسعيد الشكر لكل الحضور ولكل أجهزة المحافظة المعنية نظير الجهود المبذولة خلال فترة الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة حتى نهايتها، متمنيا التوفيق والسداد لجميع العاملين والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.