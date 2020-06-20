«المصريين الأحرار» كلمة السيسي اليوم رسالة ردع للمتربصين

ثمّن حزب المصريين الأحرار جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة المستويات والأصعدة الداخلية والخارجية ومتابعة وتحفيز رجال القوات المسلحة البواسل بالزيارات الدائمة، وآخرها تفقد المنطقة الغربية العسكرية.وقال عصام خليل، رئيس حزب، في بيان رسمي اليوم، إن زيارة الرئيس وتفقد المنطقة الغربية العسكرية في ذاك التوقيت تعد رسالة صريحة إلى القاصي والدَّاني باستعداد وقدرة مصر وجيشها على حماية البلاد ومقدراتها وإرساء استقرارها.أضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن كلمة رئيس مصر خلال تفقد القوات المسلحة والاطمئنان على كفاءة وجاهزية القوات لكافة المهام القتالية وغيرها، دليلًا دامغًا بأن أصحاب العقيدة ودرع الوطن وسيف متأهب لدحر كل عدو يراوضه شيطانه الاقتراب أو محاولة المساس بالبلاد.أشار إلى أن قول الرئيس بـ"كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو خارجها"، تطمئن شعب مصر بأن أبناءه ورجاله وقيادته ساهرة وقادرة على ردع كل من تسول له نفسه أن يمس الأمن القومى.وأكد «خليل» ضرورة الأصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والدعم الجماهيري والحزبي بعيدًا دون النظر للمصالح الضيقة والمطامع الشخصية، على الجميع مساندة كافة قرارات ومسار الرئيس الأصيل الذي يبذل كل غالٍ ونفيس لخدمة البلاد.وتابع: «أن مصر الشامخة عبر التاريخ والأزمان ومبددة الأعداء وقاهرة المعتدين ستظل الدرة العصية والقوة الراسخة لدحر كل من يتطاول أو يحاول المساس بأى من حقوقها، أو يطمع حالمًا في وطأة أرضها وستظل مصر حرة قوية وآبية بأبنائها»