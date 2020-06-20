برلمانى: نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس فى ملف سد النهضة

أعلن جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، عن تأييده المُطلق للقيادة السياسية حول كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك للحفاظ على حقوق مصر المائية في نهر النيل.وقال عباس في بيان اليوم، إن إثيوبيا على مدار السنوات الماضية تتبع سياسة المُماطلة لعدم تواجد حل لأزمة سد النهضة مع مصر إلى أن فشلت جميع المفاوضات بتعمد واضح وصريح، مُؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تساند وتصطف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى وتثق في حكمة الرئيس لإيجاد حل نهائي لأزمة السد، مُشيرًا إلى أن الاصطفاف الوطني للمصريين يعد رسالة قوية لدول العالم أجمع بأن المصريين يقفون على قلب رجل واحد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول.كما أكد أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، أن دعوة مصر لمجلس الأمن بالتدخل حول أزمة ملف سد النهضة من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض تنفيذًا بالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.