برلمانية تؤيد مساعي مصر بشأن ملف سد النهضة

أعلنت شادية خضير، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي تأييدها للقيادة السياسية حول كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.وقالت شادية، في بيان السبت، إن دعوة مصر لمجلس الأمن بشكل رسمي للتدخل حول ملف سد النهضة جاءت بعد تعنت الجانب الإثيوبي عن إيجاد حل حقيقي للأزمة الراهنة، إضافة إلى التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها غيدو أندارغاشيو، وزير خارجية إثيوبيا بشأن المضي قدمًا في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه، مُؤكدة أن القاهرة اتبعت سياسية عدم الإضرار بمصلحة إثيوبيا في كافة المفاوضات التي تم إجراؤها حول أزمة السد وهو ما تضمنه اتفاق إعلان المبادئ 2015 وجولات التفاوض اللاحقة له، إلا أن هذه المفاوضات لم تأت بأي ثمار نظرًا لعدم وجود أي إرادة سياسية حقيقية لدى الجانب الإثيوبي للوصول إلى تفاهم.كما أكدت عضو مجلس النواب أن جميع مؤسسات الدولة والشعب المصري بكل طوائفه تقف خلف القيادة السياسية في تحركاتها الدولية والمحلية والإقليمية بشأن وقف القتال في دولة ليبيا الشقيقة، والتفاوض حول حقوق مصر المائية مع الجانب الإثيوبي.