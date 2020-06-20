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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مريضة تنقل كورونا لـ16 بمستشفى كفر الشيخ العام.. والمدير: لم أكن أعلم

السبت 20/يونيو/2020 - 05:21 م
مستشفى كفر الشيخ
مستشفى كفر الشيخ العام
عمرو الشامي
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اتهم العديد من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام، الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير المستشفى، بعدم توفير الواقيات اللازمة لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما أدى إلى إصابة أكثر من 16 شخصًا منهم بالفيروس في أقل من أسبوع.

وقال أفراد الطاقم الطبي في حديثم لـ"الدستور" إن مدير المستشفى تسبب في إصابة أفراد الطاقم الطبي لقسم عناية القلب، بسبب إدخاله مريضة مصابة بالفيروس بالأمر المباشر منه دون أن يعلموا، مما أدى إلى إصابة أكثر الطاقم العامل بالمستشفى وإغلاق القسم، مطالبين بالتحقيق فيما حدث لهم وسرعة المحاسبة.

من جانبه، نفى الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير المستشفى، كل الاتهامات الموجهة له ولإدارته، مؤكدًا أن المريضة التي يتحدث عنها أفراد الطاقم الطبي قدمت إلى المستشفى، وقام بتوجيهها إلى أخصائي القلب المسئول، وكان تشخيص حالتها "عدم انتظام في ضربات القلب"، وبالتالي تم حجزها في قسم عناية القلب، ولكن مع الوقت وعدم استجابة المريضة للعلاج، قمنا بأخذ مسحات لها بعد مكوثها لمدة 10 أيام، ففوجئنا أنها مصابة بفيروس كورونا، ولم أكن أعلم ذلك، ومع إصابة العاملين بالقسم قمنا بغلقه للتعقيم والتطهير، وسبب إصابة المريضة غير معروف.

وفيما يخص نقص المستلزمات الوقائية، نفى مدير المستشفى في حديثه لـ"الدستور"، هذا الاتهام، مؤكدا أن المسئولين عن ذلك هم مكافحة العدوى، مشيرا إلى أن اختصاصهم صرف مستلزمات وقائية معينة لمهام معينة، حسب توجيهات فرق مكافحة العدوى وليس للمستشفى دخل فيها.

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