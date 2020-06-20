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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار اعتراف المجمع المقدس.. اليوم

السبت 20/يونيو/2020 - 04:55 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بتذكار اعتراف المجمع المقدس بقداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من تاريخ باباوات الإسكندرية على الكرسي البابوي، ومنحه لقب "القديس".

وولد البابا كيرلس السادس في 2 أغسطس 1902 ميلادية بمدينة دمنهور، باسم عازر، وفي يوليو عام 1927 قرر عازر" البابا كيرلس" الالتحاق بالحياة الرهبانية، فقدم استقالته من عمله، والتحق بالحياة الرهبانية بدير السيدة العذراء مريم المعروف بـ«البراموس»، بوادي النطرون، وذلك في عهد البابا كيرلس الخامس البطريرك الـ112.

وسيم البابا كيرلس راهبًا باسم الراهب مينا البراموسي، في 28 فبراير لعام 1928، ورسمه الأنبا يؤانس أسقف الدير قسًا بعدها بثلاث سنوات، وخلال فترة رهبنته درس في كلية اللاهوت للرهبان بحلوان، وخلال عام 1944 أسندت إليه مهام الإشراف على دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، وعقب اعتماد لائحة انتخاب البطريرك عام 1957، تقدم للترشح للبطريريكية، وتمت انتخابه بطريركًاعام 1959 ليصبح البطريرك الـ116 في تاريخ بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وعرف البابا كيرلس السادس بأنه رمز للوحدة الوطنية نظرًا لقربه من الرئيس جمال عبدالناصر، كما تم في عهده إنشاء دير مار مينا العجايبي بصحراء مريوط.

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