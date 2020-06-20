محافظ سوهاج يتفقد بوابة مرسى ناصر السياحى وتطوير الحديقة المتحفية
السبت 20/يونيو/2020 - 04:48 م
محمود عبد العال ومصطفي علم الدينطباعة
قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، تفقد خلالها أعمال إنشاء بوابة مرسى ناصر السياحي، وأعمال التطوير والتجميل الجارية بالحديقة المتحفية، والمنطقة المحيطة بديوان عام المحافظة، يرافقه عاطف الصمطي رئيس حي شرق، وأسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالديوان العام، والمهندسة إيناس محمد على مستشار المحافظة للتجميل والتشجير.
وتفقد المحافظ بوابة المرسى السياحي بمدينة ناصر وغرف وأبراج الحراسة، وهي على شكل معبد فرعوني كتب عليها بالنقش الفرعوني اسم "مصر" واسم "ميريت آمون"، بتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه دعما من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحية، الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة، وتنفيذ مديرية الإسكان، وقامت بوضع التصميمات لها إدارة التنسيق الحضاري بالديوان العام.
كما تفقد أعمال التطوير والتجميل بالحديقة المتحفية ومحيط ديوان عام المحافظة، بتكلفة مليون و200 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لحي شرق سوهاج، حيث تفقد أعمال التطوير والدهانات وتركيب الرخام، والطوب الحراري والزلط الملون، والبرجولات الخشبية، وأعمال الكهرباء واللاندسكيب، كما تم دهان السور بالكامل، وتركيب البلدورات والإنترلوك، والكهرباء، ومقاعد خشبية، وسور خشبي من أشجار الكافور والجازورينا.
وأكد "الفقي" سرعة إنجاز الأعمال بالحديقة المتحفية وبوابة مرسى ناصر السياحي، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسلة الفرعونية والديوان العام، موجها حي شرق بالاهتمام برفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين للظهور بالشكل الحضاري المناسب.
وتفقد المحافظ بوابة المرسى السياحي بمدينة ناصر وغرف وأبراج الحراسة، وهي على شكل معبد فرعوني كتب عليها بالنقش الفرعوني اسم "مصر" واسم "ميريت آمون"، بتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه دعما من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحية، الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة، وتنفيذ مديرية الإسكان، وقامت بوضع التصميمات لها إدارة التنسيق الحضاري بالديوان العام.
كما تفقد أعمال التطوير والتجميل بالحديقة المتحفية ومحيط ديوان عام المحافظة، بتكلفة مليون و200 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لحي شرق سوهاج، حيث تفقد أعمال التطوير والدهانات وتركيب الرخام، والطوب الحراري والزلط الملون، والبرجولات الخشبية، وأعمال الكهرباء واللاندسكيب، كما تم دهان السور بالكامل، وتركيب البلدورات والإنترلوك، والكهرباء، ومقاعد خشبية، وسور خشبي من أشجار الكافور والجازورينا.
وأكد "الفقي" سرعة إنجاز الأعمال بالحديقة المتحفية وبوابة مرسى ناصر السياحي، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسلة الفرعونية والديوان العام، موجها حي شرق بالاهتمام برفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين للظهور بالشكل الحضاري المناسب.
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي