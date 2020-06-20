محافظ سوهاج يتفقد بوابة مرسى ناصر السياحى وتطوير الحديقة المتحفية

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، تفقد خلالها أعمال إنشاء بوابة مرسى ناصر السياحي، وأعمال التطوير والتجميل الجارية بالحديقة المتحفية، والمنطقة المحيطة بديوان عام المحافظة، يرافقه عاطف الصمطي رئيس حي شرق، وأسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالديوان العام، والمهندسة إيناس محمد على مستشار المحافظة للتجميل والتشجير.وتفقد المحافظ بوابة المرسى السياحي بمدينة ناصر وغرف وأبراج الحراسة، وهي على شكل معبد فرعوني كتب عليها بالنقش الفرعوني اسم "مصر" واسم "ميريت آمون"، بتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه دعما من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحية، الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة، وتنفيذ مديرية الإسكان، وقامت بوضع التصميمات لها إدارة التنسيق الحضاري بالديوان العام.كما تفقد أعمال التطوير والتجميل بالحديقة المتحفية ومحيط ديوان عام المحافظة، بتكلفة مليون و200 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لحي شرق سوهاج، حيث تفقد أعمال التطوير والدهانات وتركيب الرخام، والطوب الحراري والزلط الملون، والبرجولات الخشبية، وأعمال الكهرباء واللاندسكيب، كما تم دهان السور بالكامل، وتركيب البلدورات والإنترلوك، والكهرباء، ومقاعد خشبية، وسور خشبي من أشجار الكافور والجازورينا.وأكد "الفقي" سرعة إنجاز الأعمال بالحديقة المتحفية وبوابة مرسى ناصر السياحي، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسلة الفرعونية والديوان العام، موجها حي شرق بالاهتمام برفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين للظهور بالشكل الحضاري المناسب.