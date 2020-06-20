نرصد أبرز الاختلافات بين جوائز الدولة لعامى 2018 و2019

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم السبت، جوائز الدولة (التشجيعية والتفوق والتقديرية والنيل)؛ بحضور الدكتور هشام عزمى، أمين المجلس الأعلى للثقافة، بعد اعتمادها من أعضاء المجلس، وذلك فى مجال "الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الاقتصادية والقانونية.ثمة فروق لوحظت بين جوائز الدولة التى أعلنت اليوم لعام 2019، والعام السابق 2018، أبرزها حجب 20 فرعًا فى التشجيعية العام الماضى و13 لهذا العام.أما بالنسبة لجائزة الدولة التقديرية، تكرر حجب الجائزة الرابعة فى العلوم الاجتماعية العام الحالى 2019، وكذلك فى العام السابق 2018، أما جائزة الدولة للتفوق فإنه لم يحجب منها أيُّ من فروعها لعام 2018، بينما حجبت الجائزة الثالثة فى مجال العلوم الاجتماعية بجوائز الدولة للتفوق لعام 2019، والتى أعلنت اليوم، وإلى نص التقرير:20 فرعا حجبوا فى جوائز الدولة التشجيعية 2018 فى مجال الأدب؛ ومنها فروع: تحليل لغوى لنص أدبى، ترجمة كتاب فى إحدى الأعمال الإبداعية والفكرية، تأليف مسرحى، الموال الشعبى، وفى فرع الفنون: حجب كل من فرع "إخراج فيلم أطفال برسوم متحركة، التأليف الموسيقى، إخراج الفيلم الوثائقى الطويل، فيما حجبت فروع فى مجال العلوم الاقتصادية والقانونية: اقتصاديات صناعة السياحة فى مصر، استراتيجات التنمية فى مصر بين الواقع والمأمول، علاقات سياسية ودولية، الشريعة الإسلامية، أحكام الفقه الإسلامى وصلاتها بالواقع المعاصر بين الثبات والتجديد، وحجبت جميع فروع العلوم الاجتماعية وهى: علم الاجتماع، التاريخ، الجعرافيا، الفلسفة وعلم النفس، الإعلام، الآثار، الثقافة العلمية، التربية.بينما حجب 13 فرعًا فى نفس الجائزة لعام 2019، والتى أعلنت اليوم، وهي فروع بجائزة الدولة فى العلوم الاقتصادية والقانونية حجبت وهي: فرع اقتصاديات البيئة، وفرع الاقتصاد المصرى بين الاستقلال والتبعية، وفرع الفكر والنظرية السياسية، وفرع دراسات شرق أوسطية، وفرع فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات فى تاريخ مصر"، وفرع مبدأ المواطنة فى التاريخ المصرى" من بينها 4 فروع من جوائز حجبت فى جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب "ضمن جوائز الدولة التشجيعية"، وهي فرع دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية الفائزين، فرع مسرحية شعرية، فرع تطبيقات إلكترونية للأطفال، وفرع ترجمة كتاب فى النقد الروائى، وتضمن ايضًا حجب 3 فروع حجبت من جوائز الفائزين بجائزة الدولة في العلوم الاجتماعية، وهي:" فرع علم الاجتماع، وفرع التاريخ، وفرع ثقافة البيئة.أما جائزة الدولة التقديرية لعام 2018 حجبت فيها الجائزة الرابعة بجوائز الدولة فرع العلوم الاجتماعية والتى فاز فيها كل من: سعيد توفيق، سميحة القليوبى، محمد أحمد غنيم، وهو ما تكرر نفس العام عندما حجبت من جوائز الدولة الجائزة الرابعة فى مجال العلوم الاجتماعية لعام 2019.جائزة الدولة للتفوق لم يحجب منها لعام 2018، بينما حجبت الجائزة الثالثة فى مجال العلوم الاجتماعية بجوائز الدولة للتفوق لعام 2019 والتى أعلنت اليوم.