فيسبوك تستحوذ على شركة سويدية لرسم الخرائط

استحوذت شركة فيسبوك على (مابيلاري) Mapillary، وهي شركة ناشئة سويدية متخصصة في رسم الخرائط، وذلك في مسعى منها لتعزيز قدراتها في مجال الخرائط التي تحتاجها في بعض منتجاتها.وبنت شركة (مابيلاري)- التي تأسست في عام 2013 بمدينة مالمو- منصة للصور على مستوى الشارع، وهي تستخدم الصور التي يُحمّلها المستخدمون، ثم يُحدد برنامج للرؤية الحاسوبية ما هو موجود في الصورة، مثل: علامات الطرق، وإشارات المرور، ويسمح لمنشئي الخرائط بدمج هذه البيانات في خرائطهم الخاصة.ويُعتقد أن بيانات (مابيلاري) على مستوى الشارع قد تساعد في النهاية شركة فيسبوك على تعزيز الخرائط التي تقدمها من خلال منصاتها بجعلها أكثر دقة. وقد أُعلن عن الاستحواذ عبر مدونة الشركة السويدية أمس الخميس، ولا معلومات عن تفاصيل الصفقة.ويُعتقد أن فيسبوك تسعى من خلال صفقة الاستحواذ على (مابيلاري) إلى مواجهة تفوق شركتي جوجل وآبل اللتين استثمرتا على مدى السنوات العشر الماضية كثيرًا في سوق الخرائط.وتعتمد فيسبوك على الخرائط لتشغيل منتجات، مثل: Facebook Marketplace، مما يسمح للأشخاص بشراء وبيع الأشياء من الأشخاص في منطقتهم. وتقول فيسبوك: إنها تستخدم مزيجًا من التعلم الآلي وصور الأقمار الصناعية والشراكات مع مجتمعات رسم الخرائط لتحسين خرائطه.