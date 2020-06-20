رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: نظام مراقبة متكامل بحديقة فريال بعد تطويرها

السبت 20/يونيو/2020 - 04:38 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير التي شهدتها حديقة فريال تعد على أعلى مستوى لأنها تعتبر ذات أهمية خاصة نظرا لتاريخها العريق، وكان لا بد من تطويرها بهذا المستوى المتميز الذي تظهر عليه الآن.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم للحديقة، لمتابعة آخر أعمال التطوير والتجديد الجارية بالحديقة، التى تأتى ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار الذى أطلقتها محافظة بورسعيد، من منطلق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة، رافقه خلالها مهندسى مشروع التطوير.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، آخر معدلات التنفيذ التى تمت بالحديقة طبقا للمخطط العام لعملية التطوير التى تجرى بالحديقة، وكذلك المدة الزمنية الباقية للانتهاء من باقى أعمال التطوير، والمقرر افتتاحها قريبا بعد الانتهاء من أكثر من ٩٠% من الأعمال.

وأعلن المحافظ عن أنه ستتم تغطية الحديقة بنظام مراقبة كاميرات للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لها، بالإضافة إلى شركة متخصصة في الأمن والنظافة والصيانة.

وشدد على تنفيذ الأعمال الجارية داخل الحديقة على أعلى مستوى، طبقا لنماذج التصميم المعدة مسبقا والانتهاء من العمل وفقا للمخطط الزمنى، مشيرا إلى أن تطوير فريال سيشمل وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس خاصة لكبار السن و٣ منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة.

وشدد المحافظ على أجهزة الحي بوضع صناديق بلاستيكية أمام جميع العمارات المحيطة بالحديقة لمنع إلقاء أي قمامة بالطرق وعدم السماح مطلقا بتواجد أي إشغالات.
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

موضوعات متعلقة

كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

مصرع وإصابة 17 شخصًا في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

السيسي: مدينتا سرت والجفرة «خط أحمر»

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

الأكثر قراءة

السيسي: مدينتا سرت والجفرة «خط أحمر»

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية في حالة سرقة سياراتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

زواج افتراضى فى زمن كورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر «إنستجرام»

وجبات غذائية تقضى على الاكتئاب

التعرق بدون سبب ينذر بالإصابة بنوبة قلبية

«كوشتك في البيت».. ندى وعبد الرحمن يصممان قاعات أفراح منزلية

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

نرصد أبرز الاختلافات بين جوائز الدولة لعامى 2018 و2019

«الشاروني» عقب حصد «التقديرية»: لم تُعطَ لكاتب أطفال من 70 سنة

محمد جبريل الفائز بالتقديرية في الآداب: أنا مكتفٍ بهذه اللحظة

الدكتور أحمد مرسى يفوز بجائزة النيل فى مجال الآداب