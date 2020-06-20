محافظ بورسعيد: نظام مراقبة متكامل بحديقة فريال بعد تطويرها

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير التي شهدتها حديقة فريال تعد على أعلى مستوى لأنها تعتبر ذات أهمية خاصة نظرا لتاريخها العريق، وكان لا بد من تطويرها بهذا المستوى المتميز الذي تظهر عليه الآن.جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم للحديقة، لمتابعة آخر أعمال التطوير والتجديد الجارية بالحديقة، التى تأتى ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار الذى أطلقتها محافظة بورسعيد، من منطلق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة، رافقه خلالها مهندسى مشروع التطوير.واستعرض اللواء عادل الغضبان، آخر معدلات التنفيذ التى تمت بالحديقة طبقا للمخطط العام لعملية التطوير التى تجرى بالحديقة، وكذلك المدة الزمنية الباقية للانتهاء من باقى أعمال التطوير، والمقرر افتتاحها قريبا بعد الانتهاء من أكثر من ٩٠% من الأعمال.وأعلن المحافظ عن أنه ستتم تغطية الحديقة بنظام مراقبة كاميرات للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لها، بالإضافة إلى شركة متخصصة في الأمن والنظافة والصيانة.وشدد على تنفيذ الأعمال الجارية داخل الحديقة على أعلى مستوى، طبقا لنماذج التصميم المعدة مسبقا والانتهاء من العمل وفقا للمخطط الزمنى، مشيرا إلى أن تطوير فريال سيشمل وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس خاصة لكبار السن و٣ منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة.وشدد المحافظ على أجهزة الحي بوضع صناديق بلاستيكية أمام جميع العمارات المحيطة بالحديقة لمنع إلقاء أي قمامة بالطرق وعدم السماح مطلقا بتواجد أي إشغالات.