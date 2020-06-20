محافظ بورسعيد يناشد أولياء الأمور بعدم التجمع أمام اللجان

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بعد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة الماضية وكذلك الزيارات الميدانية لعدد من لجان الامتحانات وإجراء نموذج محاكاة على إحدى اللجان ليتم تطبيقه بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق غدا الأحد ٢١ يونيو.وأكد المحافظ أن امتحانات الثانوية العامة تحظى بأهمية كبرى نظرًا لأنها تعد تحدي جديد للدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، موجهًا الأجهزة التنفيذية بتوفير كل سبل الراحة للطلاب المتقدمين للامتحانات، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمحيط وداخل اللجان بصفة يومية.وأضاف أن جميع اللجان سوف تشهد إجراءات تنظيمية ووقائية منذ وصول الطالب إلى محيط اللجنة وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول مقار لجان الامتحانات، بالإضافة إلى وجود أعداد من الشباب التابعين لمديرية الشباب والرياضة وموسسة مشكاة نور، للمعاونة في أعمال التنظيم والتيسير على الطلاب.جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي الألفي نقيب المعلمين.وأشار إلى أنه سيتواجد طبيب وزائرة صحية وممرضة لكل لجنة البالغ عددها 17 لجنة، بالإضافة إلى 4 لجان ثانوية أزهرية، مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضًا التأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها.وناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بحضور أبنائهم للجان الامتحانات بمفردهم دون مرافقتهم، وذلك منعًا للتزاحم أمام اللجان، وسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة أبنائهم.وطالب محافظ بوسعيد، طلاب الثانوية العامة، حضور الطلاب قبل الساعة 8.30 صباحًا، لبدء إجراءات إدارة الطب الوقائي والتأكد من عدم وجود هواتف محمولة بحوزة الطلاب.وأكد محافظ بورسعيد، أنه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 5434 طالب وطالبة موزعين على 17 لجنة امتحانية، و430 طالب وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية موزعين على 4 لجان مدرسية بحد أقصى 14 طالبا في اللجنة الواحدة.