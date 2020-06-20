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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

زواج افتراضى فى زمن كورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر «إنستجرام»

السبت 20/يونيو/2020 - 04:36 م
شاب سعودي حفل زواجه
شاب سعودي حفل زواجه
وكالات
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أقام شاب سعودي حفل زواجه بطريقة مبتكرة في مكة المكرمة، وذلك عبر "إنستجرام"، في خطوة فريدة من نوعها، امتثالا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت قصة الزواج الغريب والفريد من نوعه، بتوجيه الشاب عبدالرحمن عبدالوهاب، دعوة لأصدقائه وأقاربه وزملائه، لحضور زواجه عن طريق تطبيق "إنستجرام" حيث بدأ الزواج باستقبال جميع المهنئين بهذه المناسبة عبر البث المباشر بواسطة هذا الموقع الإلكتروني فقط.

وأوضح العريس في اتصال هاتفي مع "سبق" أن زواجه كان مقررا في هذه الأيام قبل انتشار الفيروس، لكنه اضطر للاتفاق مع أهل العروس على إقامة الزواج عن بعد في ظل أزمة كورونا، ورأى أن مشاركة المدعوين لحفل زفافه من أصدقاء وأقارب وزملاء، شاركوه عبر البث المباشر الفرحة عن بعد دون الحاجة للحضور، واحتراما لمبدأ تطبيق التباعد الاجتماعي امتثالا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس.

واستمر الحفل الافتراضي نحو ساعتين، من داخل شقته، حيث تجاوز عدد الحضور أكثر من 200 شخص بمن فيهم أهله وأهل العروس والأصدقاء.

وروى العريس أنه عقب البث انتقل إلى منزل أهل العروس حسب الاتفاق بينهما، تمهيدا للانتقال إلى منزل الزوجية بمدينة ثول.

وختم عبدالرحمن روايته قائلا: اكتملت فرحتي هذا المساء بزواجي الاستثنائي وبمشاركة الأصدقاء والأحبة والأهل عن بعد، داعيا أقرانه الشباب إلى عدم المبالغة في التكاليف والاستفادة من الزواج الافتراضي المختصر وزهيد الكلفة مالا ووقتا.

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زواج افتراضى فى زمن كورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر «إنستجرام»

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