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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادات الإسكندرية لامتحانات الثانوية الأزهرية

السبت 20/يونيو/2020 - 04:35 م
الإسكندرية لامتحانات
الإسكندرية لامتحانات الثانوية الأزهرية
هبه عويضه
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التقى الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، باللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اليوم السبت، لتوفير التأمين والحراسة من الشرطة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية على مدار الـ24 ساعة خلال فترة الامتحانات، بمرافقة إسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، وصفاء صبحي مدير العلاقات العامة.

كما ناقش الشيخ أحمد هاشم مع مدير أمن الإسكندرية، موضوع الأراضي التي تم التعدي عليها وإعادتها للأزهر.

وكانت كثفت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية، حيث تواصلت إدارة العلاقات مع مديرية الصحة بالإسكندرية، ومسئوليتي الصحة المدرسية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتم الاتفاق على وجود زائرة صحية لكل لجنة من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، ووجود جهاز قياس درجة الحرارة، وتوفير العلاج اللازم، ووجود طبيب إذا كان هناك ما يستدعى ذلك، فضلًا عن تجهيز سيارة إسعاف، وتم تدريب الزائرة الصحية على كيفية التعامل مع الاشتباه بأي حالة لفيروس كورونا من الطلاب والمراقبين، وتوفير كل ما يخص مواد التطهير للجان ومواد التطهير والكمامات للطلاب وجميع العاملين حرصا على سلامة الجميع.
الإسكندرية لامتحانات الثانوية الأزهرية
الإسكندرية لامتحانات الثانوية الأزهرية

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