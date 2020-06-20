ميناء دمياط يستقبل 6 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة، ليصل بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلي 18 سفينة.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه غادرت الميناء 2459 شاحنة منها 963 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44 ألفا و31 طنا من البضائع العامة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 14 ألف طن تضمنت 4500 طن فوسفات و3080 طن مولاس و1600 طن أسمنت و4820 طن يوريا.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27 ألفا و820 طنا، تضمنت 3550 طن خردة و18 ألفا و577 طن ذرة و3485 طن سكر و8505 رءوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالى وزن 2208 أطنان.بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 785 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب وفراولة وبلح) وخضروات (بطاطس وبطاطا وخرشوف وفاصوليا) وحاصلات زراعية (بصل وأرز وبرسيم) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وسنغافورة والهند ومالطا وإنجلترا وهونج كونج وسلوفينيا وكرواتيا وألمانيا.بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 292 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1226 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 58 ألفا و457 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 86 ألفا و458 طنا.