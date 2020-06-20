ضبط طن ونصف دواجن فاسدة في القطامية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة ) لحيازته (1،532 طن سلع غذائية "لحوم – أوراك دواجن – فيلية دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استكمال الحملات بالتنسيق فيما بين كافة الأجهزة المعنية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.