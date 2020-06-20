ماجد المصرى بصحبة تامر حسنى فى أحدث ظهور على إنستجرام

نشر الفنان ماجد المصري، جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بالفنان تامر حسنى من على أحد الشواطئ.وعلق الفنان ماجد المصري على الصورة، قائلًا:" أحلى تيمو، عشرة العمر، نجم الجيل".وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين، وعلقوا على الصورة: الناس المحترمة جدًا والله، أجمل اتنين، بنحبكوا إأوي.وظهر الفنان ماجد المصري فى الحلقة 26 من مسلسل "لما كنا صغيرين" مجسدا شخصية لواء شرطة ويقوم بالتحقيق في الجرائم التي تدور خلال أحداث العمل.ولم ينافس الفنان ماجد المصري في موسم رمضان ولكنه ظهر كضيف شرف في أكثر من مسلسل.