رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

ماجد المصرى بصحبة تامر حسنى فى أحدث ظهور على إنستجرام

السبت 20/يونيو/2020 - 04:31 م
ماجد المصري وتامر
ماجد المصري وتامر حسني
رباب الأهواني
طباعة
نشر الفنان ماجد المصري، جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بالفنان تامر حسنى من على أحد الشواطئ.

وعلق الفنان ماجد المصري على الصورة، قائلًا:" أحلى تيمو، عشرة العمر، نجم الجيل".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين، وعلقوا على الصورة: الناس المحترمة جدًا والله، أجمل اتنين، بنحبكوا إأوي.

وظهر الفنان ماجد المصري فى الحلقة 26 من مسلسل "لما كنا صغيرين" مجسدا شخصية لواء شرطة ويقوم بالتحقيق في الجرائم التي تدور خلال أحداث العمل.

ولم ينافس الفنان ماجد المصري في موسم رمضان ولكنه ظهر كضيف شرف في أكثر من مسلسل.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

الصور

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

الأكثر قراءة

السيسي: مدينتا سرت والجفرة «خط أحمر»

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية في حالة سرقة سياراتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

زواج افتراضى فى زمن كورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر «إنستجرام»

وجبات غذائية تقضى على الاكتئاب

التعرق بدون سبب ينذر بالإصابة بنوبة قلبية

«كوشتك في البيت».. ندى وعبد الرحمن يصممان قاعات أفراح منزلية

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

نرصد أبرز الاختلافات بين جوائز الدولة لعامى 2018 و2019

«الشاروني» عقب حصد «التقديرية»: لم تُعطَ لكاتب أطفال من 70 سنة

محمد جبريل الفائز بالتقديرية في الآداب: أنا مكتفٍ بهذه اللحظة

الدكتور أحمد مرسى يفوز بجائزة النيل فى مجال الآداب