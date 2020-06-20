السيسى: ندعم جهود التسوية السياسية فى ليبيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حريصة منذ البداية على دعم كل جهود التوسط لتسوية شاملة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصري.وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، أن مصر اتخذت منذ البداية موقفًا استراتيجيًا ثابتًا داعيًا للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية وسلامة وأمن الأراضي الليبية، وسرعة استعادة اركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية واعطاء الأسبقية للقضاء على الإرهاب.وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".