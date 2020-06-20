محافظ الفيوم يتابع أعمال التعقيم والنظافة بمحيط لجان الثانوية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن، بمراجعة جاهزية لجان الثانوية العامة والأزهرية، للتأكد من الانتهاء من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.وشدد المحافظ على رؤساء المدن والمراكز بالمرور اليوم على محيط لجان الثانوية العامة والأزهرية بكل مركز وتكثيف أعمال تطهير وتعقيم الطرق المؤدية للجان مع رفع الإشغالات بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس.وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجهاز التنفيذي بمجالس المدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية قاموا اليوم بعدد من حملات التطهير والتعقيم داخل مقار اللجان ومحيطها بكل مركز، وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين بالشوارع المحيطة بالمدارس، بالإضافة الى رفع تراكمات القمامة من الشوارع المؤدية للجان.وأشار محافظ الفيوم إلى التنسيق الكامل بين مديرتي التربية والتعليم والصحة وفرع هيئة التأمين الصحي بالفيوم، لنقل أي حالة مرضية من لجان الامتحانات إلى المكان المخصص للكشف على الطلاب والطالبات بمستشفى الفيوم الجامعي.