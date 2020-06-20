السيسى: صبرنا ليس ضعفا أو ترددًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الصبر ليس ترددا ولكن صبرنا صبر لاستجلاء الموقف، وإيضاح الحقائق، وليس ضعفا أو ترددا، ويخطئ من يظن أو يعتقد أن عدم تدخلنا في شئون الدول الأخرى هو انعزال أو انكفاء، وتابع: "لا والله".وأضاف السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية: "نحن رأينا خلال السنوات الماضية أن التدخل في شئون الدول قد يكون له تأثير سلبي على أمن واستقرار هذه الدول".وتابع: "لكن عندما يتعلق الأمر بالتطورات التي تحدث في ليبيا، ويعتقد البعض أنه يستطيع بقوة السلاح لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب، الخط اللي إحنا واقفين عليه ده نحترمه كلنا ونعمل مباحثات لإنهاء هذه الأزمة ونخلي إرادة الشعب الليبي إرادة حرة".