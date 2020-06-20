محافظ بني سويف ينعى وفاة والدة الأنبا اسطفانوس

نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، ببالغ الحزن والآسى وفاة "والدة" نيافة الحبر الجليل الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا والفشن وسمسطا، والتي وافتها المنية".ويتقدم محافظ بني سويف، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء ومواطني بني سويف بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة وفي مقدمتهم نيافة الأنبا "اسطفانوس" بصفة خاصة وكل أبناء المحافظة من الأخوة المسيحيين في رحيل "الأم البارة" التي أدت رسالتها على أكمل وجه طوال حياة حافلة بالعطاء والجود.