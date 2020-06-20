محافظ قنا: ملتزمون باستقبال المواطنين وبحث شكاواهم

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لديها التزام نحو حل جميع المشاكل التى تؤرق حياة المواطنين لاسيما البسطاء منهم طبقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين، جاء ذلك خلال لقائه اليومي مع المواطنين.استمع الداودي والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إلى شكوى كل مواطن على حدة، وتمت الاستجابة الفورية لعدد من الطلبات، فيما تمت إحالة عدد من الشكاوى الأخرى إلى الجهات المختصة لفحصها ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكدين أن كل الشكاوى يتم فحصها بشفافية تامة.ومن جانبهم أبدى المواطنون سعادتهم البالغة وقدموا عظيم شكرهم لمحافظ قنا ونائب المحافظ لما لمسوه من ترحيب وسعة صدر خلال الاستماع لشكاواهم وحرصهما على وضع حلول فورية لها من خلال التواصل المباشر مع المسئولين وتكليفهم بتوفير احتياجاتهم من المساعدات وفرص العمل والعلاج على نفقة الدولة.