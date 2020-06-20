«الداخلية» تدعم الأسرة الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة «كلنا واحد»

قامت وزارة الداخلية من خلال مبادرة " كلنا واحد " بدءًا من اليوم 20 الجارى بتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأكثر إحتياجًا، تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وإستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.حيث قامت منظومة أمان بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجًا.. لتخفيف العبء عن كاهلهم.وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.