السيسى: التفاوض منهجنا فى حل ملف سد النهضة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، على أزمة سد النهضة، قائلًا: "إحنا خلال سنوات طويلة جدا كنا حريصين على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض والتفاهم، ومازلنا متحركين في هذا الاتجاه".وأضاف خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية: "عندما تحركنا إلى مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة، فإننا حريصون على أخذ المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته".وتابع: أؤكد للشعب الإثيوبي أنا تحدثت معكم في البرلمان منذ 5 سنوات، مضيفًا: " قلت نحن نقدر التنمية في إثيوبيا، وأيضا يجب أن تقدروا الحياة في مصر، ووضعنا أساس أنه لا ضرر ولا ضرار لبعضنا البعض، إحنا محتاجين نتحرك بقوة من أجل الوصول إلى اتفاق لإبراز إمكانياتنا كدول عاقلة ورشيدة في التعامل مع أزماتها والوصول إلى حلول تحقق المصلحة للجميع".وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".