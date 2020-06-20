الثانوية العامة 2020.. «اللهم إني أستودعك ما قرأت ».. دعاء النجاح للحفظ وعدم النسيان

الثانوية العامة 2020.. دعاء النجاح للحفظ وعدم النسيان

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- اللهمّ إنّي أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتنص غير منسق طهر قلبي، وتحصِّن فرجي، وتُنوِّر قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. بِسْمِ اللَّهِ على نَفْسِي ومَالي ودِينِي، اللَّهُمَّ رضّنِي بِقَضائِك، وباركْ لي فِيما قُدّرَ لي حتَّى لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ ما أخَّرْتَ ولا تأخيرَ ما عَجَّلْتَ‏، ‏اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.



- اللهمّ إنّي أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتنص غير منسق طهر قلبي، وتحصِّن فرجي، وتُنوِّر قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. بِسْمِ اللَّهِ على نَفْسِي ومَالي ودِينِي، اللَّهُمَّ رضّنِي بِقَضائِك، وباركْ لي فِيما قُدّرَ لي حتَّى لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ ما أخَّرْتَ ولا تأخيرَ ما عَجَّلْتَ‏، ‏اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

ننشر دعاء النجاح للحفظ وعدم النسيان لطلاب الثانوية العامة 2020، وذلك قبل ساعات قليلة عن بدأ ماراثون الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2020، ويبحث كثيرا من الطلاب عن أدعية الحفظ وعدم النسيان قبيل بدء امتحانات الثانوية العامة 2020 والتي تأتي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".واتخدت الحكومة المصرية إجراءات صارمة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 والأزهرية هدفها الحفاظ عن حياة الطلاب ومنع انتشار الفيروس كورونا بينهم، مؤكدا على توافر إجراءات التعقيم كاملة داخل لجان الامتحانات.وتنشر «الدستور» عددا من الأدعية من الكتاب والسنة التي تساعد طلاب الثانوية العامة على الحفظ وعدد النسيان..- رب أشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.- بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين.- اللهــم إني أستـودعك مـا قرأت ومـا حفظت وما تعلمت فردة إلي عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، يا غياث المستغيثين أغثني، يا لطيف الألطاف نجنا مما نخاف.- اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم. اللهمّ ارضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت. اللهمّ إنّا نسألك عملًا بارًا، ورزقًا دارًا، وعيشًا قارًا.- اللهمّ اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عن من سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك.- اللهمّ يا من لطفه بخلقه شامل وخيره لعبده واصل لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وأمنا من كل ما نخاف وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر.- ربِ أشرح لي صدري ويسّر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهُ قولي.- اللهمّ ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإنّ تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة.