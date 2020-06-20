قائد المنطقة الغربية العسكرية: تنفيذ 18 نشاطًا تدريبيًا فى 6 مناطق عسكرية

قال اللواء شريف أحمد معوض، قائد المنطقة الغربية العسكرية، إنه امتدادًا لتنفيذ المنطقة الغربية العسكرية للأنشطة التدريبية، والتي اترك فيها مناورة قادر 2020، بتنفيذ 18 نشاطًا تدريبيًا، واصطفاف القوات بـ6 مناطق عسكرية.وأضاف اللواء شريف أحمد معوض، خلال كلمته أثناء تفقد الرئيس السيسي للمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن هذا ما أدى إلى تعاظم نتائج إجراءات التأمين لحدودنا الشمالية الغربية.وتابع: وإدراكًا منا لحجم المخاطر والتهديدات في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي نؤكد أننا دائمًا في أعلى درجات الاستعداد.