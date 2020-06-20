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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسى يستعرض حرس الشرف خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية

السبت 20/يونيو/2020 - 03:27 م
السيسي
السيسي
هدير شعراوي
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استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرس الشرف، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وتم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".
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