السيسى يستعرض حرس الشرف خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية

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استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرس الشرف، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.وتم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".