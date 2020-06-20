تفاصيل مبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة (إنفوجراف)

يستعرض "الدستور" في إنفوجراف، تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة"، لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بالمحافظات.وأطلقت وزارة الصحة والسكان اليوم، المبادرة في 3 محافظات تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية، على أن يتم تفعيلها في 5 محافظات جديدة خلال الأسبوع الجاري، هي الفيوم، المنوفية، الشرقية، إسكندرية والبحيرة.وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية.