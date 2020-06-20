قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لردع كل من تسول له نفسه المساس بالوطن

قال اللواء شريف أحمد معوض، قائد المنطقة الغربية العسكرية، إننا جاهزون لردع كل من تسول له نفسه المساس بالوطن.وأضاف اللواء شريف أحمد معوض، خلال كلمته أثناء تفقد الرئيس السيسي للمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة جاهزة تمامًا لتنفيذ كل التكليفات، مشددًا على أن القوات المسلحة مؤكدين ولاءهم لله والوطن، فخورون بما يحملونه أمانة الحفاظ على ترابه المقدس، ويؤكدون أن لديهم العزيمة والإصرار في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الوطن، إطار تفهم القوات المسلحة لمتطلبات الأمن القومي المصري والعربي ودورها في تحقيقه.